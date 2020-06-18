«ТимлюйЦемент» обновил мельничный парк

Модернизация прошла в ходе «высокого» строительного сезона



Умеренные нагрузки текущего строительного сезона позволили ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество холдинговой компании «Сибцем») плавно завершить модернизацию сырьевой мельницы № 5 и цементной мельницы № 10, сообщили в пресс-службе холдинга.



На агрегате № 10 вместо выработавших ресурс тарельчатых питателей установлены современные весовые дозаторы. Эксплуатация данных устройств обеспечивает строгий учет расхода и точное дозирование сырьевых компонентов, необходимых для производства цемента: гипса, клинкера и золы, что в конечном счете приводит к повышению качества готовой продукции и снижению ее себестоимости.



Три ленточных весовых дозатора российского производства поступили на предприятие в конце 2019 года. В марте 2020-го подрядчики под руководством главного специалиста по АСУ ТП ООО «ТимлюйЦемент» Владислава Зарубина смонтировали ленточный конвейер, электропривод, тензодатчики и систему управления, произвели установку и калибровку программного обеспечения. К концу мая оборудование было полностью готово к пуску. Общая стоимость реализации инвестиционного проекта составила порядка 4 миллионов рублей. В настоящее время цементная мельница № 10 функционирует в стандартном режиме.



Также после ремонтной кампании запущена в работу сырьевая мельница № 5. Специалисты заменили изношенные детали тарельчатых питателей и узел загрузки мельницы, заменили деформированный участок корпуса. Кроме того, выполнена замена лобовых бронеплит и бронефутеровки с применением эффективной технологии, разработанной конструкторами, технологами и механиками Тимлюйского цемзавода.



За счет использования проверенной методики предприятие рассчитывает увеличить производительность агрегата с 41 до 55 тонн в час. Помимо этого, удалось минимизировать риск простоев сырьевой мельницы №5 благодаря восстановлению элеватора и замене сегментов выходящей решетки, износ которой составлял уже свыше 70%. После выполнения всех предусмотренных планом мероприятий мельница запущена в работу.



«Для Тимлюйскогоцемзавода повышение надежности технологического оборудования традиционно является одной из первостепенных задач. Модернизация мельничного парка, выполненная на должном уровне, – это залог стабильной и эффективной деятельности предприятия, гарантия того, что даже на пике строительного сезона потребители получат высококачественную продукцию точно в срок и в необходимом объеме», – подчеркивает управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Владимир Кличко.



Фото: «Сибцем»











