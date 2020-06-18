Монголия вернула 257 своих граждан из Сеула

Все они пройдут 21-дневный карантин, у пяти прибывших есть подозрение на коронавирус
Чартер авиакомпании «МИАТ»,выполнявший рейс по маршруту Сеул-Улан-Батор, приземлился накануне вечером в столичном международном аэропорту «Чингис хаан», сообщает МОНЦАМЭ.
На этом самолете прибыли на родину 257 граждан Монголии. В частности, 40 пожилых людей, 57 человек с проблемами здоровья вместе с сопровождающими лицами, четверо беременных женщин, 68 человке с детьми дошкольного возраста и 88 человек с другими вескими причинами.
Их разместили на 21-дневный карантин в Центральном военном госпитале, НИЦИЗ, гостиницах «Зучи», «Альфа” и «Дрийм».
Среди них уже выявлено пять подозрительных случаев на коронавирус.
Фото: montsame.mn
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