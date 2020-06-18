Волонтерство в пандемию спасло жителя Улан-Удэ от «шпионской» статьи

Мужчина получил штраф за покупку авторучки, записывающей видео и звук



В августе 2019 года житель Улан-Удэ увидел на одной из торговых площадок в интернете информацию о продаже спецсредства для негласного визуального наблюдения и документирования со встроенными фото-, видеокамерой и микрофоном, по внешнему виду полностью соответствующего шариковой авторучке. Он оформил заказ на покупку; оплатил и получил ее на почте.



Свободный оборот спецсредств у нас в стране запрещен, в итоге мужчина попал под следствие по статье «Незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».



Мужчина характеризуется по месту жительства положительно, ранее не судим. В период пандемии занимался благотворительной деятельностью – обеспечивал пожилых людей продуктовыми наборами. Свою вину мужчина полностью признал и искренне раскаялся.



- Постановлением суда уголовное дело в отношении обвиняемого мужчины прекращено, ему назначен судебный штраф в размере 15 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило, - сообщила Ольга Молчанова, старший помощник прокурора района.



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