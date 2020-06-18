Поправки в Конституцию – отклик на поиски «национальной идеи»

Никто не вправе объявить отдельный исторический отрезок времени «ошибкой» и заставлять следующие поколения каяться



Все годы существования независимой России, пожалуй, самым непростым и приводящим к конфликтам вопросом был поиск национальной идеи. В чем заключается эта самая «российская мечта», есть ли, и должна ли быть, государственная идеология?



Понятно, что, как во времена СССР «идеологию» в Конституцию не пропишешь, но, тем не менее, в основе любого государства должны лежать некие ценности, традиции. Об этом тоже сложно говорить сухим юридическим языком.



Однако в поправках, предложенных президентом Путиным, эта коллизия решается через вполне конкретные и осязаемые понятия: «патриотизм», «уважение к старшим», «уважение человека труда». И кажется очень странным, что определенная часть граждан выступает против принятия этих поправок.



«В этих статьях описывается, каким мы представляем устройство нашего общества, что мы считаем правильным, справедливым, что является нашей национальной идеей и целью, - рассуждает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. - И этого совершенно не надо стесняться. И достаточно лицемерно выглядят нападки, дескать, зачем эти очевидные ценности прописывать в Конституции. А потом эти же самые люди задают вопрос: а какая у нас национальная идея и какие цели у государства?».



А теперь сравните: в нынешней Конституции Российской Федерации есть статья – «Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры» - это все, что сказано в действующей редакции Конституции. А вот как в обновленной: «Культура в РФ является уникальным наследием ее многонационального народа... поддерживается и охраняется государством». Еще одна новелла: государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей.



Конституция 1993 года лишь констатировала, что Россия – суверенное государство, созданное исторически объединившимися в нем народами. Просто, некий союз, некое механическое образование, моет быть, временное, может быть ситуативное. Поэтому сепаратизм, деструктивные действия отдельных кланов и бюрократических элит, криминальных террористических группировок, направленные на разрушение, раздробление единого российского государства, будут рассматриваться при желании в русле современных «демократических» традиций.



Но ведь это не так! На протяжении веков народы, образующие Россию, жили вместе, притирались друг к другу, вырабатывали правила совместного проживания в одном государстве, сохраняя свою этническую, культурную идентичность. Конечно, как и в любом другом современном европейском государстве, часто эти процессы сопровождались и конфликтами, и политическим торгом, но все заканчивалось компромиссом, добровольным ценностным выбором.



Именно это предлагает закрепить президент в Конституции: Россия – не механическая общность людей и территорий. «Россия является правопреемником СССР, при этом признает преемственность в развитии всего Российского государства, объединенного тысячелетней историей» - так звучит поправка к Конституции.

А это значит, что «белые» и «красные», Николай II и Ульянов (Ленин) – это наша общая история, и никто не вправе объявить отдельный исторический отрезок времени «ошибкой» и заставить следующие поколения каяться за это. При этом никто не запрещает субъективные оценки исторических событий.



На укрепление российской государственности работает и полный запрет на отчуждение у России части территории.



«Конституция - это документ, который принимается на достаточно долгое время и отражает основные ценностные параметры общества, - рассуждает Константин Костин. - Давайте не забывать - у нас демократия очень молодая. Россия существует больше тысячи лет, но современной государственности всего 30 только-только исполняется. И мы подходим к естественному периоду смены поколений. Постсоветское поколение - те, кто родились и начали активную деятельность еще в СССР, - постепенно передает эстафету тем, кто родился в новой России, и следующие несколько десятилетий будет определять, какой будет страна. В этом смысле крайне важно выбрать и записать те ценности, которые мы берем с собой в будущее, потому что они определяют нас как общество и страну».



Константин Антонов, руководитель Новосибирского филиала

Фонда развития гражданского общества



Фото: kremlin.ru

