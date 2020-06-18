В части Улан-Удэ включение горячей воды осложнено порывами

Работы по восстановлению участка тепломагистрали №5 в Октябрьском районе продолжаются



Восстановление горячего водоснабжения в части Октябрьского района осложнены вновь выявленным дефектом на тепломагистрали №5. Ситуация, требующая немедленного реагирования, сложилась вчера при повторном запуске горячей воды на магистральном стволе, расположенном в районе пересечения улиц Сахьяновой и Трубачеева, сообщает пресс-служба ТГК-14.



Восстановительные работы осложняются тем, что устранение дефекта проводится на подающем трубопроводе основной магистрали большого диаметра – 900 мм. В настоящий момент повреждение устраняется теплоэнергетиками и требует дополнительного времени. На месте работают три ремонтные бригады и пять единиц спецтехники. Работы будут продолжены до полного устранения, подключение горячего водоснабжения будет производиться по мере устранения дефектов. Специалистами ТГК-14 собрана временная схема для подключения оставшихся потребителей к горячему водоснабжению.



Силами филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» на этом участке сети после опрессовки и подключения сначала было выявлено и устранено четыре повреждения. Однако при повторном запуске теплоносителя было выявлено еще одно, которое повлекло отключение от горячего водоснабжения более трети домов Октябрьского района и изменение гидравлического режима всей сети.



Остальные порывы и дефекты на теплосетях, выявленные по итогам испытаний и последующего запуска системы - устраняются в штатном режиме. Повреждения, которые не влияют на подачу теплоносителя потребителям, локализованы, устранение перенесено на более поздние сроки.



Тем не менее, к горячему водоснабжению подключены все потребители города, за исключением жилых домов, отключенных по графику для проведения капитальных работ и домов, где продолжают устранять образовавшиеся порывы после проведенных гидравлических испытаний теплосетей.



Количество обнаруженных дефектов на тепловых сетях Улан-Удэ возрастает и по данным на 16:00 уже составляет - 74.



Тепломагистрали Улан-Удэ: №1 - Железнодорожный район (район ПВЗ и ФСК); №2 - Советский район (централизованная часть); №3 - Железнодорожный район (район Шишковки); №4 - Железнодорожный район (Пентагон, ул. Моховая, ул. Тропинина); №5 - Октябрьский район (18 квартал, ул. Трубачеева, ул. Терешковой, БКМ); №6 - Октябрьский район (от ул. Ключевская по 20а квартал).



Фото: news.tgk-14.com