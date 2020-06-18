В Бурятии выбрали лучший макет медали за борьбу с COVID-19

Ей будут награждать медработников и вспомогательный персонал, ведущий борьбу с коронавирусом







Жители Бурятии выбрали название медали за борьбу коронавирусом и ее дизайн. На сайте «Гордость Бурятии» было организовано народное голосование, а сегодня подведены итоги конкурса. Разработчики лучших макетов получили призы, сообщили в пресс-службе правительства республики

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«Этой медалью мы планируем награждать медицинских работников, водителей служб скорой и неотложной помощи, работников немедицинских отраслей, которые также были задействованы в борьбе с новой коронавирусной инфекцией: строителей, сантехников, электриков в госпиталях. Безусловно, это и наши волонтеры, которые в трудное время проявили себя наилучшим образом. В общем, всех, кто помогал и спасал. Ситуация с коронавирусом, на самом деле, показала, сколько у нас хороших, отзывчивых людей в республике», - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов, обращаясь к участникам конкурса.



Жюри конкурса присудило два вторых места и одно третье место. Лучшую же медаль решено создать, объединив дизайнерские решения всех трех призеров. Она получила название «По зову долга и сердца. Зүрхэ сэдьхэлэй уряалаар».



За второе место сертификатом на 100 тысяч рублей награждена Нана Шангина за макет медали «Пылающее сердце». Также второе место присуждено Аюне Манзаровой и ее медали «За спасение драгоценной человеческой жизни».



За третье место денежным сертификатом на 50 тысяч рублей награжден Биликто Дашипылов. Свою медаль он назвал «По зову долга и сердца».



Другие участники конкурса награждены благодарственными письмами главы Бурятии.



«Я хочу поблагодарить за эту возможность – внести свою лепту в чествование людей, которые в такой сложный период откликнулись и вступили в борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Потомки, которые по истечении многих лет будут держать в руках эту медаль отца, деда, будут гордиться тем, что их предок внес вклад в развитие республики. Что такое республика? Республика состоит из этих самых неравнодушных людей, на них держится наша Бурятия», - отметила призер конкурса Нана Шангина.



Сегодня в борьбу с коронавирусной инфекцией вовлечены все звенья системы здравоохранения Бурятии, все отрасли экономики. В столице республики под работу в условиях распространения COVID-19 перепрофилированы крупные медицинские организации. Во всех районах Бурятии созданы волонтерские штабы для помощи населению, благотворители перечислили на помощь медикам более 120 миллионов рублей.



Фото: egov-buryatia.ru



