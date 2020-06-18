Жителя Бурятии будут судить за подготовку массового убийства в одном из техникумов

Молодому человеку инкриминируется почти 40 эпизодов преступлений террористической направленности



В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего молодого человека, который обвиняется в совершении почти 40 эпизодов преступлений террористической направленности, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



Молодому человеку инкриминируется 18 эпизодов «незаконного изготовления взрывчатых веществ, взрывных устройств», 18 эпизодов «незаконного хранения и ношения взрывных устройств», «умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем взрыва» и «приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом из хулиганских побуждений».



По данным следствия, с ноября 2018 года обвиняемый после систематических просмотров в сети Интернет новостных публикаций и видеозаписей о происшествиях, связанных с массовыми убийствами людей в учебных заведениях страны, из хулиганских побуждений решил совершить схожее преступление в одном из техникумов города Улан-Удэ с помощью изготовления и приведения в действие радиоуправляемых взрывных устройств. А также - с последующим применением огнестрельного оружия на поражение по студентам и преподавателям.



В течение 2019 года, готовясь к преступлению, он искал в сети и изучал сведения о порядке создания самодельных взрывных устройств, после чего приобрел необходимые компоненты, из которых изготовил не менее 15 взрывных устройств и в ходе испытаний осуществил их подрывы. Во время одного из таких подрывов обвиняемый уничтожил пустующий жилой дом в сельской местности.



Также, подыскивая соучастников, он предложил трем знакомым вместе совершить запланированное преступление, но получил от них отказ. Это не остановило молодого человека. Продолжая подготовку, он для получения беспрепятственного доступа к помещениям учебного заведения предпринял попытку поступить в него и под видом абитуриента несколько раз посещал здание.



Также обвиняемый приобрел пневматический пистолет, военную тактическую экипировку, противогазы, черные маски, дистанционные пульты для подрыва самодельных взрывных устройств. Однако он не смог довести свой преступный умысел до конца, так как своевременно был изобличен и задержан сотрудниками УФСБ Бурятии.



В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением вскоре будет направлено в суд для рассмотрения по существу.



Фото: «Номер один»

