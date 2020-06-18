В Бурятии к 18 годам лишения свободы приговорен убийца беременной

Трагедия произошла в канун Нового года после застолья из-за пустяковой ссоры



Восемнадцать лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Такое наказание определил Верховный суд Бурятии 35-летнему жителю республики, убившему 32-летнюю беременную сожительницу.



Мужчина признан виновным в «убийстве заведомо беременной женщины», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



Пара, жившая в селе Турунтаево, не оформляла свои отношения, но ждала рождения сына. А 31 декабря мужчина и женщина пошли в гости к односельчанину, где в компании приятелей начали отмечать Новый год. После застолья пьяный сожитель из-за незначительного повода после небольшой ссоры принялся избивать беременную женщину. Затем он насильно вывел свою жертву на улицу и потащил домой.



По пути злоумышленник продолжал с силой наносить потерпевшей удары кулаками по голове и животу, а затем возле ограды задушил ее. Тело потерпевшей он занес домой, положил на кровать и укрыл одеялом.



Фото: buryatia.sledcom.ru

