Председатель горсовета Улан-Удэ поздравил с Днем медицинского работника



Уважаемые медицинские работники, дорогие ветераны здравоохранения!



От имени Улан-Удэнского городского Совета депутатов поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!



Это праздничное событие отмечают в России уже 40 лет. Работать в медицине – это призвание и большая ответственность. Ваш самоотверженный труд во имя жизни и здоровья жителей Бурятии – это подвиг, достойный уважения. В столице Бурятии успешно трудятся высококвалифицированные кадры и талантливые специалисты.



Вы всегда готовы прийти на помощь к нам в трудную минуту. И сегодня именно вы находитесь на «передовой» в борьбе с коронавирусной инфекцией. Каждый день совершаете подвиг и ежечасно рискуете, чтобы каждый из нас был здоров.



Хочу поблагодарить всех работников здравоохранения. Всех, кто помогает людям в такое непростое время и находится на передовой в борьбе с пандемией.Низкий поклон вам и бесконечная благодарность.



От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и успехов в вашем благородном деле!



Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов

Ч.В. Бальжинимаев