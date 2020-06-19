Вышли из «Доверия»

Коллектив дома престарелых готовится протестовать из-за сокращения «ковидных» выплат



В столице Бурятии в связи c постепенным выходом из режима «самоизоляции» нарастают протестные настроения. В Улан-Удэ десятки работников дома престарелых готовятся к акции протеста из-за более чем двукратного сокращения выплат в связи с «победой над вирусом».



Доплачивали хорошо



Как известно, в любой беде всегда есть люди, хорошо на этом зарабатывающие. Так, в ряде государственных структур Бурятии коллективы в период эпидемии стали получать двойные «надбавки за вредность». В некоторых случаях выплаты превышали «доковидный» период в несколько раз. И ломка сложившейся системы «антивирусных» выплат сегодня ярко проявляется в жестком конфликте трудового коллектива улан-удэнского Центра социального обслуживания «Доверие» с руководством учреждения.



Напомним, Бурятия хорошо изучила опыт Италии, где основная смертность от китайского вируса была в группе «80 плюс», причем именно в домах престарелых. Поэтому «Доверие» с началом эпидемии перешел на жесткий закрытый режим. Персонал по 14 дней ухаживал за пожилыми людьми, а остальные 14 дней находился в «самоизоляции» с постоянным тестированием на COVID-19. Затем люди возвращались в свои смены, большую часть времени проживая прямо на территории центра «Доверие». Причем в отрыве от семьи, с минимальными удобствами, в условиях тяжелейших морально-физических нагрузок.



Работали как гастарбайтеры



- Люди живут в изоляции, а работают в условиях, когда приходится постоянно переворачивать тяжелых лежачих больных по 120 килограммов, - жалуется работник «Доверия» Елена Горина.



Как рассказывают работники, вот уже два с половиной месяца сиделки живут по четыре человека в комнате. И устали от бытовой необустроенности и тяжелой работы. Ведь каждая рабочая 24-часовая смена фактически является ночной, а далее 24 часа «отдыха» во все той же комнате на четверых. Выходить в город запрещено под страхом увольнения.



До поры до времени люди мирились с ограничениями, поскольку платили хорошо. Были и федеральные доплаты (в среднем сиделки получали по 22,5 тысячи рублей) плюс шли региональные (около 13 тысяч рублей), а также начислялась основная зарплата - около 25 тысяч рублей. Неудивительно, что из 60 сиделок «Доверия» многие приехали работать из районов республики, оставив свои семьи и детей. Фактически работали как гастарбайтеры.



К чести работников «Доверия», они не допустили ни одного случая заболевания, как среди персонала учреждения, так и среди больных.



Однако 16 июня руководство центра «Доверие» заявило сиделкам, что «антивирусные» выплаты прекращаются. При этом строгий режим не убрали, что вызвало возмущение людей. Как говорят в коллективе, рассматриваются варианты выхода на одиночные пикеты.



Денег нет



Руководство «Доверия» не согласно с такой позицией.



- Заработная плата коллектива не сокращена, прекращаются только региональные выплаты в связи с июньским постановлением правительства Бурятии, - сообщила директор Центра Ольга Богатых. - Что касается федеральных доплат, то они остаются прежними - в пределах 25 тысяч рублей в месяц.



Как отмечает директор предприятия, сиделки в «любом случае будут получать в два с лишним раза больше, чем получали до ограничений».



Однако персонал учреждения убежден, что люди, работая в закрытом режиме, прилично потеряют. Ведь в связи с нехваткой средств в бюджете Бурятии им сокращают количество смен. Если ранее перерабатывали на своих рабочих местах и получали по 100 с лишним тысяч рублей, то примерно двукратное сокращение выплат и зарплаты за меньшее количество часов сделает их труд и жизнь в полуказарменном положении абсолютно бессмысленными. Входить в режим изоляции легко, выход часто оказывается невыносимым. Ведь люди уже привыкли получать достойные зарплаты.



Дмитрий Родионов, «Номер один».

Фото: ОНФ