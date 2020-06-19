В Бурятии при строительстве дороги вырубили лес у Байкала

Сотрудник дорожного предприятия, обвиняемый в незаконной рубке 120 деревьев, предстанет перед судом



В Бурятии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении работника дорожного предприятия. Он обвиняется в «незаконной рубке лесных насаждений», сообщили в прокуратуре республики.



По версии следствия дорожное предприятие реконструирует участок автомобильной региональной дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян в Баргузинском районе. В январе 2019 года начальник участка для обустройства площадки под установку асфальтобетонного завода, не имея разрешительных документов, дал указание подчиненным произвести очистку покрытой лесом территории.



С помощью бульдозера работники выкорчевали 120 деревьев, расположенных в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

Ущерб, причиненный лесному фонду, составил 1,4 миллиона рублей, из которых 1 миллион рублей предприятие возместило. Для взыскания с обвиняемого оставшейся суммы ущерба прокуратурой республики заявлен гражданский иск.



Уголовное дело направлено в Баргузинский районный суд для рассмотрения по существу.



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