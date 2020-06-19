В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 превысило 2500

В республике скончался пятнадцатый больной коронавирусом



В Бурятии общее число случаев заражения коронавирусом достигло 2501. Это на 55 больше, чем было в четверг. Из них в Улан-Удэ – 1368 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 1602 человека, умерли 15 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



В стационаре на улице Солнечная умерла пациентка 88 лет с новой коронавирусной инфекцией, страдающая на фоне осложнений сахарного диабета и облитерирующего атеросклероза гангреной голени и последствиями инсульта.



Из 55 новых случаев COVID-19: пять человек – прибывшие из регионов РФ, 14 человек - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 1408 человек, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 526 больных, из них 38 детей. Состояние детей удовлетворительное.



На амбулаторном лечении - 358 больных COVID-19 с легким течением заболевания.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся шесть тяжелых взрослых пациента с COVID-19, на ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации - пять тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – трое больных (двое старше 65 лет). В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находится пять человек, на ИВЛ больных нет.



В пяти обсерваторах находятся 75 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2857 человек, с нарастающим итогом – от 142 041 человека. Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве.



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