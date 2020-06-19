В Улан-Удэ огнеборцы потушили крупный пожар в Октябрьском районе

Причиной пожара двухэтажного жилого дома по улице Бабушкина мог стать поджог тополиного пуха



В Улан-Удэ накануне вечером на телефон пожарно-спасательной службы поступила информация о возгорании в двухэтажном жилом доме по улице Бабушкина. К моменту прибытия первого подразделения горели забор и наружная стена дома, жильцы дома эвакуировались самостоятельно, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.



«Благодаря оперативным действиям и быстрому реагированию на вызов пожар удалось ликвидировать в тех размерах, который он принял на момент прибытия первого пожарного подразделения» - рассказал заместитель начальника службы пожаротушения – начальник дежурной смены ГУ МЧС по Бурятии Владислав Буянов.



За 21 минуту пожар был полностью ликвидирован. В результате сгорел забор на площади 10 квадратных метров, повреждена кровля на площади 2 квадратных метра, наружная стена и оконные проемы двух квартир на площади 10 квадратных метров. К тушению пожара привлекалось 14 человек и шесть единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.



Причину возгорания выясняют дознаватели МЧС России, отрабатывается несколько версий произошедшего, в том числе одна из них - поджог тополиного пуха.



Фото: 03.mchs.gov.ru



