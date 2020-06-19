В Бурятии от удара током погиб сотрудник турзоны

Обстоятельства гибели электрика «Байкальской гавани» выясняет следствие



В Бурятии накануне днем при перевозке в лечебное учреждение в автомобиле скончался 30-летний работник ОЭЗ «Байкальская гавань», получивший электротравму во время монтажных работ. Ведется доследственная проверка обстоятельств инцидента, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По предварительным данным, мужчина работал в компании мастером отдела электроэнергетики. Вчера после полудня он приступил к установке счетчика в электрощите, расположенном в одном из административных зданий комплекса. Обесточивая электрощит, мужчина использовал обычный гаечный ключ без изоляции и не надел защитные резиновые перчатки. Откручивая один из крепежей проводки, гайка которого не поддавалась, он заглянул внутрь щита и задел головой за элементы, которые находились под напряжением.



От контакта мастер получил удар электротоком. Находившийся рядом работник отдернул мужчину от щита. Пострадавшего на автомобиле пытались доставить в больницу, однако по пути он скончался.



По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение, отметили в управлении.



Фото: buryatia.sledcom.ru

