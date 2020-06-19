Пандемия напомнила россиянам об единственной роскоши

Главным стимулом в труде стали реже называть деньги и чаще - общение



Пандемия коронавируса, похоже, научила россиян ценить единственную настоящую роскошь — роскошь человеческого общения. Именно эти слова французского писателя и военного летчика Антуана де Сент-Экзюпери вспоминаются, глядя на результаты опроса портала



Оказывается, в условиях самоизоляции россияне стали больше ценить нематериальные факторы: по сравнению с 2018 годом главным стимулом в труде стали реже называть деньги и чаще — общение. Хотя зарплата по-прежнему остается самым популярным вдохновляющим фактором, называть ее стали реже: 23% в 2018 году и 18% сейчас. А вот возможность общения с людьми, стали ценить больше: 5% два года назад и 9% сегодня.



Еще 11% респондентов вдохновляются достижением поставленных целей. Общение с людьми вдохновляет 9% опрошенных. Атмосфера в коллективе и сам процесс работы — по 7% респондентов. А для 6% опрошенных вдохновением в работе является возможность помогать и быть полезным. По 3% респондентов воодушевляет интерес к работе и занятие любимым делом.



Источниками вдохновения россиян в труде также являются возможность творить, обучаться новому, развивать способности, самореализовываться, принимать новые вызовы (по 2%). А 1% опрошенных вдохновляется возможностью применения своих знаний и опыта.



Среди других источников вдохновения россияне указывали стабильность, рабочий график, востребованность, активность, лидерство, близость от дома, свободу и технологии (16%). И лишь каждый двадцатый не находит вдохновляющих факторов в труде.



Фото: pixabay.com Пандемия коронавируса, похоже, научила россиян ценить единственную настоящую роскошь — роскошь человеческого общения. Именно эти слова французского писателя и военного летчика Антуана де Сент-Экзюпери вспоминаются, глядя на результаты опроса портала SuperJob , который выяснял, что больше всего вдохновляет жителей страны в работе.Оказывается, в условиях самоизоляции россияне стали больше ценить нематериальные факторы: по сравнению с 2018 годом главным стимулом в труде стали реже называть деньги и чаще — общение. Хотя зарплата по-прежнему остается самым популярным вдохновляющим фактором, называть ее стали реже: 23% в 2018 году и 18% сейчас. А вот возможность общения с людьми, стали ценить больше: 5% два года назад и 9% сегодня.Еще 11% респондентов вдохновляются достижением поставленных целей. Общение с людьми вдохновляет 9% опрошенных. Атмосфера в коллективе и сам процесс работы — по 7% респондентов. А для 6% опрошенных вдохновением в работе является возможность помогать и быть полезным. По 3% респондентов воодушевляет интерес к работе и занятие любимым делом.Источниками вдохновения россиян в труде также являются возможность творить, обучаться новому, развивать способности, самореализовываться, принимать новые вызовы (по 2%). А 1% опрошенных вдохновляется возможностью применения своих знаний и опыта.Среди других источников вдохновения россияне указывали стабильность, рабочий график, востребованность, активность, лидерство, близость от дома, свободу и технологии (16%). И лишь каждый двадцатый не находит вдохновляющих факторов в труде.Фото: pixabay.com