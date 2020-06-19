В Улан-Удэ затягивается строительство дамбы

Она должна была появиться в нынешнем году, но проект до сих пор проходит согласование



В 2014 году минприроды Бурятии провело открытый конкурс по выбору проектной организации для строительства дамбы. Торги выиграла новосибирская компания «Сибгипротранс».



На разработку проектной документации направлено 166 миллионов рублей. Полная стоимость гидротехнических сооружений в 2014 году оценивалась в 5,5 миллиарда рублей. Сообщалось, что реализация проекта позволит защитить территорию общей площадью 1500 гектаров и 48 тысяч человек. Именно столько улан-удэнцев проживало вдоль берега, то есть в зоне риска. Длина дамбы, согласно техзаданию, должна составлять около 22 километров, а защитных сооружений - 82 километра.



Проектную документацию должны были разработать соответственно этапам строительства. Во-первых, в первую очередь предполагалась реконструкция существующей дамбы на реках Селенга и Уда в центральной части Улан-Удэ. Затем планировалось отремонтировать дамбу на реке Селенга в районе очистных сооружений Улан-Удэ. Далее предусмотрено строительство защитных сооружений от устья реки Уда до железнодорожного моста ПК65. Следующим этапом было строительство защитных сооружений на реке Уда от моста ПК65 до границы города. И завершающий этап - строительство защитных сооружений на реках Селенга и Иволга.



Разработка проектно-сметной документации завершилась спустя два года, однако «Сибгипротранс» не смог пройти экологическую экспертизу. После того, как она со скрежетом все же была получена, оставалась еще одна процедура – Главгосэкспертиза.



Планировалось, что строительство дамбы будет вестись в 2017-2020 годах в рамках федеральной целевой программы по охране озера Байкал на 2012-2020 годы. Однако Бурятия из федеральной программы выпала и республике отказали в финансировании строительства. Из-за отсутствия финансового обеспечения объекта «Сибгипротранс» не смог получить одобрение Главгосэкспертизы.



В начале июля «Сибгипротранс» подал иск в Арбитражный суд к минприроды Бурятии с требованием взыскать с министерства 69 миллионов рублей, потраченных на часть выполненных работ. Однако чиновники предложили компании заключить мировое соглашение, что и было сделано.



В настоящее время ПСД с учетом корректировок разработано и проходит экологическую экспертизу. Планируется, что к концу июля «Сибгипротранс» получит положительные заключения по этапам строительства.



Стоит отметить, что затягивание реконструкции дамбы отодвинуло на неопределенный срок и строительство набережной в Улан-Удэ. Проект будущей красивой набережной весной 2018 года выбрали сами улан-удэнцы. Победителем стал проект «Реки объединяют историю и культуру», его авторы получили 1 миллион рублей. Предполагалось предусмотреть купальную зону, пляж, аквапарк, колесо обозрения, центр бурятской культуры, речную пристань и другое. Сообщалось, что тогда же, в 2018 году, начнется и реализация проекта.



Глава Бурятии Алексей Цыденов заверял, что проект будет выполняться поэтапно.



- Благоустройство набережной будет проходить в формате государственно-частного партнерства. Проект-победитель предусматривает и коммерческие точки - кафе, рестораны, куда мы будем привлекать частный бизнес. На благоустройство общей территории пойдут наши средства, - говорил глава.



Однако с того исторического момента прошли уже два года, а никакого движения на городской набережной не наблюдается.



В администрации Улан-Удэ «Номер один» сообщили, что было бы нецелесообразно начинать преображение набережной, пока не построена дамба. Получается замкнутый круг. Пока же городская набережная привлекает в основном не экономически активную часть горожан и детей, а большей частью маргинальные слои общества.



Лариса Ситник, «Номер один».

Фото: «Номер один»