В Улан-Удэ без горячей воды остаются 208 домов

Осталось 57 участков магистралей, где необходима срочная замена или ремонт теплотрассы



В Улан-Удэ сегодня на утро подключены к горячему водоснабжению 1138 домов. Без горячей воды остаются 208 домов. Все магистральные участки запущены. Работы планируется завершить до 22 июня, сообщили в администрации столицы Бурятии.



Напомним, 15-16 июня в Улан-Удэ прошли очередные гидравлические испытания по тепломагистралей.



«ТГК-14 произвели плановые испытания трубопроводов 2, 3, 4, 5 магистрали по графику. Испытания проводятся с подачей давления в два раза с превышением от нормативного, - прокомментировал Сергей Гашев, заместитель мэра – председатель Комитета городского хозяйства. - Если мы подаем в зимний период под давлением в 10 атмосфер отопление, то при испытаниях подается двойной норматив. То есть, при 20 атмосферах мы произвели испытания. При этом выявилось 90 участков повреждений, которые требуют срочных исправлений. Сейчас у нас работает 95 человек, сформированы 15 бригад. Уже на сегодняшний день на 33 участках устранены замечания. Осталось 57 участков, где необходима срочная замена или ремонт теплотрассы. Мы прошли зимний период со снижением аварийных ситуаций на 28%, но и задачи этого года еще снизить, как минимум на такое же количество аварий в зимний период. Поэтому вести эти работы необходимо сделать именно сейчас».



На участках тепловых сетей, имеющих утончение стенок, деформации, трещины и другие дефекты, в ходе испытаний возникают течи и порывы, что является сигналом для проведения ремонта тепловых сетей. Июньские испытания в этом году осложнились тем, что крупные порывы образовались на магистральных сетях, имеющих большую зону отключения.



В частности, в Октябрьском районе обнаружены дефекты на тепломагистрали №5. Ситуация, требующая немедленного реагирования, сложилась при повторном запуске горячей воды на магистральном подающем трубопроводе основной магистрали большого диаметра – 900 мм, расположенном в районе пересечения улиц Сахьяновой и Трубачеева.



За прошедший год администрация Улан-Удэ провела большую подготовительную работу на основных тепломагистралях. Были частично переложены и модернизированы три теплотрассы: 2, 4 и 5. Впервые за долгие годы в зимний сезон 2019-2020 был изменен температурный график - до 105 градусов была поднята температура теплоносителя на выходе. Это сразу сказалось на температурном режиме в квартирах горожан. Жалоб на температурный режим по сравнению с предыдущим годом поступило на 28% меньше.



В этом году значительно увеличено финансирование на подготовку к предстоящему отопительному сезону 2020-2021 года. Администрация Улан-Удэ выделила более 1,7 миллиарда рублей, что на 520 миллионов больше, чем в прошлом году. Благодаря этому в летний сезон 2020 года продолжаются масштабные работы по модернизации городских теплосетей. Идут работы по теплотрассе №1 в Железнодорожном районе по улице Октябрьской, практически полностью перекладывается теплотрасса от котельной Юго-Западная.



Фото: ulan-ude-info.ru

