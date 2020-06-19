В Бурятии пожарные спасли человека, попавшего в ДТП

Водителя автомашины пришлось извлекать из нее с помощью инструментов
В Бурятии в селе Верхний Ичетуй (Дэдэ-Ичетуй) Джидинского района сегодня ночью автомобиль с двумя мужчинами врезался в жилой дом. В результате оба человека получили травмы, сообщает Республиканское агентство ГО и ЧС.
Пассажира медработники сразу увезли в больницу, а водителя, зажатого между сиденьем и приборной панелью, освободили прибывшие работники пожарной части села Петропавловка.
Начальник караула пожарной части №16 девятого Селенгинского отряда ГПС Бурятии Роман Герасимов и водитель пожарного автомобиля Алексей Вершинин с помощью спасательного инструмента демонтировали дверь автомобиля и сняли приборную панель.
«Работали максимально аккуратно – водитель кричал, ему было больно. Вместе с работниками скорой помощи извлекли его из машины», - говорит Роман Герасимов. Мужчину также госпитализировали в медучреждение.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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