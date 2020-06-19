В Улан-Удэ разыскивают 21-летнего Даша-Цырена Нимбуева

Молодой человек ушел из дома в конце апреля и не вернулся

Полицейские разыскивают 21-летнего жителя Улан-Удэ Даша-Цырена Нимбуева, который в конце апреля ушел из дома на улице Пищевой, и до сих пор его местонахождение неизвестно. Заявление о пропаже молодого человека поступило в полицию от родственников 15 июня, сообщили в МВД по Бурятии.Приметы: азиатской внешности, рост около 175 см., на вид около 20 лет, худощавого телосложения, волосы темные, стрижка короткая, глаза карие.Был одет: куртка зеленая с рукавами песочного цвета, джинсы синие, кроссовки белого цвета.Ранее не уходил.При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении просим незамедлительно сообщить по телефонам:Фото: pixabay.com и МВД по Бурятии