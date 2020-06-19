В Бурятии в медицину активно внедряют «цифру»

Сбербанк реализует в республике два пилотных проекта в рамках цифровизации здравоохранения



Цифровые проекты в сфере здравоохранения обсудили глава Бурятии Алексей Цыденов и председатель Байкальского банка ПАО «Сбербанк» Александр Абрамкин, сообщили в пресс-службе правительства республики. Сейчас планируется реализовать на базе Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко пилотный проект по внедрению продукта лаборатории искусственного интеллекта «Сбербанка» «Анализ КТ исследование для диагностики пневмоний, признаков COVID-19».



«Эффективность проекта показало его внедрение в Москве. «Пилот» мы в Бурятии запускаем. Я прошу минздрав посмотреть, как этот пилотный проект системно вписать в общую программу цифровизации здравоохранения республики, - заявил Алексей Цыденов.



Модель анализа снимков КТ грудной клетки способна сегментировать участки пораженной ткани легких, указывает объем пораженной ткани легких, степени изменений, проводить первичный анализ изменений легких при вирусной пневмонии (в том числе COVID-19) и отслеживать динамику на повторных исследованиях.



«Серверное оборудование поступит в Бурятию уже на следующей неделе. На это серверное оборудование врач загружает снимок КТ, он обрабатывается искусственным интеллектом. Модель, обученная на аналогичных снимках, выдает свое заключение на наличие воспаления и вероятности того, что это COVID-19. Сейчас точность модели составляет более 90%, что является очень хорошим показателем», - пояснил Александр Абрамкин.



Средняя производительность модели анализа КТ - 150 исследований в день. Она позволит снизить нагрузку на врачей. Кроме того, функционал аппаратуры в будущем может быть расширен – для анализа маммографии, сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта или других заболеваний.



Второй перспективный проект, предложенный «Сбербанком», - пилотный проект «Телемедицина» на базе платформы «СберЗдоровье» при помощи которой можно проводить телемедицинские консультации с врачами, организовать дистанционную доставку медикаментов, продуктов питания, забор анализов на дому, выезд младшего медицинского персонала, психологическую поддержку граждан.



«Возможно как роботизированное сопровождение больных, так и участие реальных врачей. К примеру, пациентов с хроническими заболеваниями может на регулярной основе обзванивать робот. Он узнает информацию об общем самочувствии, температуре, уровне сахара или давления, заносит автоматически эти показания в дневник здоровья пациента. В случае, если эти показатели отклоняются или сам человек чувствует себя плохо, может переключить на консультацию «живого» специалиста», - рассказал Александр Абрамкин.



Также пациентам круглосуточно доступна «горячая линия» по всем вопросам карантина и вопросам хронических заболеваний. Обращение к врачу можно инициировать и самостоятельно из личного кабинета. Реализовывать пилотный проект также планируется в Республиканской клинической больнице Н.А. Семашко в течение двух месяцев.



«Нам очень интересен этот проект. Я предлагаю, в первую очередь, реализовывать его для больных сахарным диабетом. У нас их в республике более 32 тысяч, если автоматизировать работу с ними, то результат будет хороший», - отметила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.



Фото: egov-buryatia.ru

