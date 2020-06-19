В Улан-Удэ продолжается революция против энергетиков

Странная тактика «доначислений с воздуха» заставляет потребителей изучать тактику бунтарей



В статье «Коммунальная революция» мы писали о том, что жители одного из улан-удэнских домов добились от ТГК-14 перерасчета оплаты за тепло почти на 1,5 миллиона рублей. Активные граждане призывали встать на баррикады и других потребителей. После выхода в свет публикации реакция была незамедлительная. Как со стороны горожан, так и со стороны ТГК-14. Юристы компании выслали нам претензию, потребовав опубликовать опровержение.



«Тайной» формулы нет



Напомним, как мы уже писали, докопаться до правды совет дома №64 по улице Ключевской понудила сама жизнь. Жители дома вложили немаленькие деньги, чтобы обзавестись общедомовым прибором учета тепла. И уже приготовились считать сэкономленные средства, но не тут-то было. Экономия составила сущие «копейки». Председатель совета дома Михаил Акимов вместе с единомышленниками взялись за расчеты и выяснили, что перерасчет, произведенный ТГК-14, почти на 50% превышает реальную сумму платежа. В итоге жителям многоквартирного дома сделали перерасчет почти на 1,5 миллиона рублей.



Как выяснилось, герои нашей прошлой публикации не одни столкнулись с такой проблемой. После опубликования статьи мы получили массу звонков от читателей. Горожане рассказывали, что тоже озадачены странными расчетами ресурсоснабжающей организации и хотят узнать, как добиться справедливых перерасчетов оплаты за тепло.



Михаил Акимов с удовольствием делится с нашими читателями своим опытом.



- Скажу честно, все видят в этом какие-то сложные расчеты, требующие особой подготовки. Но на самом деле все до слез просто: для расчета норматива отопления именно вашего дома необходимо всего лишь знать общую площадь помещений дома, объем тепловой энергии (потребляемый домом) и тариф на тепловую энергию (в расчетный период).



Михаил Акимов отмечает: не нужно путать понятия «тариф» платы за отопление и «норматив» отопления.



- Так, тариф на теплоноситель устанавливает Республиканская служба по тарифам РБ своим приказом. Мы с вами изменить его не можем, а вот норматив отопления (то есть среднемесячный объем потребляемого теплоносителя на 1 квадратный метр жилой площади) мы можем рассчитать с учетом показаний ОДПУ и изменить в том случае, если он рассчитан в пользу ПАО «ТГК-14». Потребители не должны обращать внимание на индивидуальные приборы учета в отдельных квартирах (помещениях), а необходимо определить общее количество теплоэнергии, которое проходит через их дом, и выйти на свой норматив, - подчеркивает Михаил Акимов.



Странная тенденция



Более того, в процессе подготовки продолжения нашей темы выяснилось, что в столице Бурятии уже давно существует странная тактика «доначислений с воздуха». О чем говорят в надзорных органах и констатируют как тенденцию и депутаты горсовета.



Уже второй раз с такой практикой сталкиваются жители дома №16 по улице Комсомольской. Собственникам пришли предписания об оплате дополнительных 10-12 тысяч рублей за тепло, хотя ситуация на доме за этот отопительный сезон никак не изменилась. Такие же доначисления становятся «сюрпризами» и для других горожан. Сложно даже подсчитать, во сколько миллионов складываются впоследствии такие «внезапные» доначисления. А добросовестные плательщики чаще всего, ни о чем не спрашивая, идут и платят по неизвестно откуда взявшимся долгам. Разбираются в запутанных суммах, формулах, формальных ответах только единицы. Возникает резонный вопрос – возможно, кто-то наживается на пассивности и доверии подавляющего большинства потребителей?



- В последние дни такие доначисления приходят жителям многоквартирных домов в массовом порядке. ТГК-14 просто берет и доначисляет до 40 тысяч рублей на одного собственника, - сообщил телекомпании АТВ депутат горсовета Сергей Бурдиков.



Иными словами, в Улан-Удэ сложилась нелогичная ситуация. Об установке общедомовых приборов говорилось давно и очень настойчиво. Мол, это позволит значительно сэкономить на оплате коммунальных услуг, тем более, если речь идет о самых дорогих для населения услугах – за теплоэнергию. На деле жителям, как выясняется, нужно не только раскошелиться, поставив такие счетчики, но еще и следует пристально следить за тем, чтобы их «случайно» не кинули. Хотя уместно ли слово «случайно» в нашем контексте? Так, в прошлом году ТГК-14 обсчитала горожан на 42 миллиона рублей. И это только доказанные надзорными органами факты.



42 миллиона перерасчета



- В 2019 году нами выдано предписаний на 42 миллиона о том, чтобы произвести перерасчет собственникам. Данные предписания все устоялись в суде, и ресурсоснабжающая организация выполняет соответствующие предписания, - сообщают в управлении муниципальной жилинспекции города Улан-Удэ.



В первом квартале 2020 года проверки также проводились, но в этом году вступили в силу новые правила проведения проверок надзорными органами.



- Сейчас проверки надзорные органы не проводят, только в случае возникновения угрозы жизни и здоровью, - поясняют в республиканской службе Госстройжилнадзора.



Однако с начала года надзорные органы все же успели провести 51 проверку, в 22 случаях нарушения со стороны ТГК-14 вновь выявлены. Выданы предписания на сумму более миллиона рублей.



Таким образом, как показывают практика и шквал жалоб со стороны наших читателей, в суд впору подавать тысячам потребителей города Улан-Удэ. В связи с этим нам непонятна реакция ТГК-14 на критику журналистов в свой адрес. Пытаясь придраться к каким-то неточностям в статьях и сюжетах СМИ, компания начисто игнорирует свою вину в происходящем. Ведь, согласитесь, случайно допускать одну-две ошибки в расчетах можно, но когда аналогичные ошибки становятся системными, это уже совсем другое дело.



- Ошибки допускались не только в 2019 году, происходят системные ошибки. Самые распространенные нарушения: не проведена корректировка оплаты; корректировка сделана, но неверно либо при корректировке оплаты за отопление включены затраты на горячее водоснабжение, - комментируют ситуацию в республиканской службе Госстройжилнадзора.



В связи с этим в надзорной инстанции призывают жителей объединяться, и в случае если потребители заметили ошибки в расчетах, начинать разбираться в цифрах. В таких ситуациях польза от эффективно работающего и неравнодушного совета дома архиважна.



- Если сумма в квитанции вас не устраивает, прежде всего, необходимо обратиться к ресурсоснабжающей организации ТГК-14 (лучше всего в письменном виде). Вам должны в течение трех дней предоставить ответ. Вместе с этим нужно обратиться в управляющую организацию, чтобы там также дали вам необходимые сведения. Кроме того, можно обратиться в муниципальную жилищную инспекцию либо Госстройжилнадзор, где потребителям окажут помощь в расчете, - сообщают в республиканской службе Госстройжилнадзора.



Василиса Шишкина, «Номер один».



Образец расчета норматива отопления дома



Разберемся на примере обычного дома. Допустим, речь идет о расчетном периоде с ноября 2017 года по июнь 2018 года:



- общий объем потребления тепловой энергии этого дома за расчетный период составил V1– 689,441 Гкал (данные берутся с прибора учета);

- тариф, установленный ТГК-14 на тепловую энергию (именно в этот период), составлял Tт1 =1923,45 руб./Гкал (тариф показываю настоящий, действовавший в это время в Улан-Удэ, берется на сайте ПАО «ТГК-14»).

Сумма начисленной платы за отопление составила: Р1 = V1 * Tт1 = 1923,45 * 689,441 = 1 326 105,2 руб.



С июля по октябрь 2018 года в этом же доме (так как мы берем весь отопительный период - ноябрь 2017-го по октябрь 2018 года):



- общий объем потребляемой тепловой энергии – V2 = 51,055 Гкал;

- тариф, установленный ТГК-14 на тепловую энергию, составлял:

Tт2 =1983,50 руб./Гкал (как видим он изменился на 60 руб.).

Сумма начисленной платы за отопление составила:

Р2 = V2 * Tт2 = 1983,50 * 51,055 = 101 267,59 руб.

Следовательно, общая сумма годовой оплаты за отопление данного дома составила: Рд = Р1 + Р2 =1 326 105,2 руб. + 101 267,59 руб. = 1 427 372,79 руб.

Среднемесячный объем потребления тепловой энергии МКД составил:

Vм = 689,441: 12 (мес.) = 57,45 Гкал/мес.

Среднемесячный объем потребляемой тепловой энергии на 1 кв. м составил:

Vм1 = Vм : Sоб = 57.45 : 4675 = 0,0122 Гкал/кв.м. (Sоб – площадь жилых помещений данного дома (в м кв., берется в управляющей компании).

Значение Vм1 = 0,0122 Гкал/кв.м и является целью ваших вычислений. Это и есть норматив платы за отопление в вашем доме за 1 кв.м. Теперь, чтобы вычислить стоимость отопления, подаваемого любому жильцу в квартиру, необходимо:

0,0122 х (на площадь кварт.) х (на тариф ТГК-14). Например: 0,0122* 63 м кв.* 1983,50 руб./Гкал = 1524,51 руб./мес.



Данные расчеты относятся к домам, где имеются и ОДПУ, и (или) индивидуальные приборы учета тепла.



Фото: ТГК-14