В Бурятии задержали 150 молодок без документов

Позднее их продавец представил контролерам куриные «паспорта»



В Бурятии в поселке Таксимо инспекторы Россельхознадзора в ходе совместного рейда с полицией по местам торговли выявили факт реализации индивидуальным предпринимателем кур-молодок без ветеринарных сопроводительных документов, сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Партия молодых птичек из 150 голов оказались беспаспортными бродягами, так как продавец не смог предоставить ветеринарные свидетельства или ветеринарные справки, характеризующие территориальное и видовое происхождение товара, его ветеринарно-санитарное состояние, эпизоотическое благополучие территории его происхождения. Все это позволило бы инспекторами идентифицировать подконтрольный товар.



Все это уже является нарушением «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов», утвержденных приказом минсельхоза РФ. В отношении владельца кур было возбуждено дело об административной ответственности, реализацию птицы без документов запретили.



Впрочем, позднее продавец предоставил ветеринарные справки на товар. Так что, молодки наверняка нашли путь к сердцам покупателей.



Фото: 38fsvps.ru

