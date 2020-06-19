Спасибо нашим докторам - сегодня чествовали врачей Бурятии

Им вручили государственные награды и почетные звания





Даже мелкий дождь не испортил праздничного настроения – на Театральной площади сегодня прошло чествование «стражей здоровья» республики. Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил медиков и отметил значимость людей, посвятивших себя благородному делу сохранения жизни и здоровья сограждан.

День медика 2020 сильно отличается от предыдущих из-за коронавируса. Не будет корпоративов с эффектными платьями, танцев, торжественных собраний – массовые мероприятия под запретом. Профессиональный конкурс на звание лучшего врача года ушел в онлайн. Но люди, которые, рискуя жизнью, несут на своих плечах главный груз эпидемии, не теряют надежды отпраздновать позже, как только отступит COVID-19.

Отметим, сегодня празднуют не только врачи и медсестры, но и все те, без чьей помощи не обошлась бы медицинская наука, кто имеет отношение к спасению человеческой жизни: инженеры и технологи, которые изобретают новое оборудование для лечения и диагностики болезней, химики, биологи, лаборанты, санитары и т.д.

Поздравить тех, кто каждый день буквально возвращает людей к жизни, работая днем и ночью на пределе своих возможностей, пришли и первые лица республики.





Алексей Цыденов пожелал врачам «времени не только на работу, но и на свою семью».

- Некоторые ваши коллеги вышли на самую длинную и трудную смену в своей жизни. Они находились на работе 100 дней, работая в изоляции с больными новой коронавирусной инфекцией. Работают медики очень интенсивно и при этом в совершенно новых условиях. От души хочу вас поблагодарить, пожелать вам самим здоровья.

В этот день государственных наград Минздрава России и почетных званий удостоены 23 медицинских работника. Среди них и Татьяна Мамаева, медсестра Ган-Зуринского ФАП в Иволгинской ЦРБ. Под ее опекой 350 человек, которые живут в поселении – всех она знает по имени, на посту проработала более 30 лет.

- Было сложно и хочется поздравить всех коллег. Особенно тех, кто можно сказать работал на передовой борьбы с коронавирусом. Всем здоровья!

Министр здравоохранения Евгения Лудупова поблагодарила и жителей республики за понимание, за следование рекомендациям врачей.

- Только вместе мы справимся с коронавирусом и другими болезнями. У нас одна мечта – чтобы наши люди жили долго и не болели!

По словам министра, уже в этом году наблюдается всплеск желающих посвятить себя благородной профессии. Поэтому увеличено количество бюджетных мест не только на врачей, но и медсестер, акушеров. Только в медицинский колледж будет добавлено 135 бюджетных мест и более 100 мест на целевые места от республики. Будущие врачи отучатся в лучших медвузах страны и вернутся в республику.

К поздравлениям присоединились и артисты – на площади медиков поздравили звезды бурятской эстрады и оперы.

«Спасибо наши докторам, кто никогда не спит,

Кто наши покой хранит – мы вас благодарим!

Спасибо нашим докторам – героям наших дней,

Рискуя жизнью каждый день, спасая жизнь людей!»