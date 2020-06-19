Владимир Павлов: Республика гордится своими медиками

Председатель Народного Хурала поздравил медицинских работников с профессиональным праздником



Председатель Народного Хурала Владимир Павлов принял участие в торжествах по случаю профессионального праздника – Дня медицинского работника, которые прошли сегодня на Театральной площади в Улан-Удэ.



«Вы связали свою судьбу с трудной, но в тоже время нужной и благородной, профессией. В ваших руках самое ценное, что есть у человека – его здоровье и жизнь, - сказал в своем выступлении Владимир Павлов. – Труд медицинского работника требует высокой ответственности, глубоких профессиональных знаний. Особые слова благодарности хочется сказать ветеранам здравоохранения. Вы заложили основу отрасли, передаете сегодня свои знания и опыт молодым работникам. Бурятия по достоинству гордиться своими медицинскими кадрами, которые работают во всех уголках нашей республики. У жителей республики найдется немало благодарных добрых слов за ваш труд. Сегодня многие из вас находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, работая в сложных условиях, рискуют здоровьем ради спасения наших граждан».



Руководитель республиканского парламента от имени депутатов Народного Хурала поблагодарил медицинских работников за мужество и стойкость и высокий профессионализм. Владимир Павлов отметил, что депутаты Народного Хурала уделяют особое внимание развитию системы здравоохранения.



Лучшие медики были удостоены званий и наград.



Фото: hural-buryatia.ru

