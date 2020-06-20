«Тут, как в сексе, надо чаще экспериментировать»

Худрук Русского драмтеатра Сергей Левицкий ответил на нападки



В то время как другие руководители учреждений культуры Бурятии пекли пироги ко Дню России, известный своей прямотой худрук Русского драматического театра Сергей Левицкий демонстрирует нонконформизм – то про несогласие с поправками в Конституцию напишет, то про колониальное положение Бурятии и произвол власти всех уровней.



В «нетеатральном» Улан-Удэ вопросы финансирования театров всегда обсуждают бурно, даже несмотря на то, что они уже несколько месяцев не принимают зрителей. 14 июня Сергей Левицкий, периодически вынужденный отражать нападки недовольных театром и его деятельностью, в частности, выразил мнение, объяснив его дикой моральной усталостью. Риторику в духе «зачем мы тратим столько средств на театр, если в него все равно почти никто не ходит» Левицкий предложил заменить на «зачем мы тратим столько средств на полицию, если почти никто туда по доброй воле не обращается?».



Худрук высказал мнение, что намного безопаснее «найти абсолютно безобидную бюджетную сферу, как культура, и отыграться на ней всласть».



Зачем нужен театр?



По словам Сергея Левицкого, в том, что театры, согласно статистике, на регулярной основе посещают 8-12% населения, есть вина театров. Но вместе с тем с советских времен «хороший, честный театр (например, Московский театр на Таганке) стал восприниматься думающим зрителем действительно как важнейший общественно-политический институт, как та самая «кафедра», с которой говорили о сегодняшнем дне и его проблемах, говорили правду, пусть и эзоповым языком». Театр был местом силы и правды.



Время бросало театру новые вызовы, приходилось учиться выживать в новых реалиях, разрываясь между миссией «просвещать» и «развлекать». Утрата социально-значимой роли театра в современной общественной жизни и жесткая конкуренция досугово-развлекательной индустрии - театр превратился в герметичное место элитарного искусства.



- Современный театр отдает себе отчет в том, что утратил былую репутацию как общественно-политический институт.



По мнению Сергея Левицкого, сегодня театр — это не только спектакли, но и лекции, мастер-классы, дискуссионные площадки, встречи с представителями профессионального искусства, благотворительная деятельность, творческие лаборатории, спецпроекты и т. д., и он вновь обретает широкую общественную значимость.



- Современный театр – это место, где занимаются отдельно взятым человеком, не судят его, не травят, а разбираются в причинно-следственных связях, пытаются найти схожие боли и проблемы, предельно внимательны к каждой человеческой судьбе, здесь прибежище для всех, кто не может найти ответы на самые болезненные вопросы, здесь место, где человека любят и уважают, в котором не поднимают себя выше публики, не учат праведности, не назидают и не раздают готовых рецептов жизни.



Бутылка вина дороже



Режиссер категорически не согласен с тем, что цены на билеты в театр дороги.



- Такая проблема может возникнуть в столичных театрах, но никак не в Улан-Удэ. Стоимость одного билета колеблется от 180 до 700 рублей. В партер можно приобрести билет за минимальную стоимость в 350 рублей. Если посчитать, что вы пришли вдвоем, посетили буфет в антракте и приехали общественным транспортом, обойдется все это на двоих от 1100 до 1 800 рублей. К примеру, в ресторане только за одну бутылку вина придется выложить больше этой суммы.



Сергей Левицкий категорически не согласен с тем, что «немедийные» актеры из Улан-Удэ играют хуже своих известных столичных коллег.



- Говоря об Улан-Удэ, несмотря на так называемое клише «нетеатрального города», практика показала, что заезжие звезды «из телевизора», работающие в антрепризе, как правило, представляют местной публике халтуру, как в плане актерской игры, так и в плане художественной целостности спектаклей. Участившееся внимание российской профессиональной театральной экспертизы к нашим театрам говорит об обратном.



Режиссер просит не сравнивать кино и театр, поскольку это разные виды искусства.



- Театр – это искусство «здесь и сейчас», где нельзя сделать второй дубль. Сегодня это почти последняя «живая» коммуникация из искусств.



По напряжению Левицкий сравнивает присутствие в театре с присутствием на командной спортивной игре или с рок-концертом, где идет обмен живой энергией.



- Контекст «сегодняшнего» дня может превратить классическую и полузабытую песню коллектива в острейшее высказывание. Так и со спектаклем: представленный сегодня спектакль никогда не повторится в том виде, в каком увидели его вы, - настаивает режиссер.



Переступить через травму



Тем, кого раздражает «непонятный» современный театр, Левицкий объясняет: «Современный театр – понятие обширное. Но главное его отличие от традиционного театра – это нарушение традиционных конвенций. Спектакль может играться вне стен театра, у него могут отсутствовать сюжетная линия и главные герои. Основой спектакля может стать настоящий документ или свидетельство очевидца вместо пьесы, вы можете превратиться из стороннего зрителя - наблюдателя - в непосредственного участника спектакля. Это не значит, что вам непременно все понравится: что-то точно окажется не для вас, а что-то даст такой живой импульс, такой силы отклик в душе, что вас потом не выгонишь. Тут, как в сексе, надо чаще экспериментировать».



Тем, кто пережил «театральную травму» первого зрительского опыта, увидев низкопробную постановку, режиссер советует «все же переступить через далекую «травму», помня о том, что вывеска парикмахерской может и не меняться, но ухо вам теперь точно не отрежут», и не лишать себя возможности получить новый чувственный опыт.



Тех, кто считает, что театр – пустая трата времени и денег, Левицкий прямо называет пассивными и недальновидными людьми.



- Каким мы видим сегодня современного успешного человека? Целеустремленным, с пытливым умом, жадным (в позитивной коннотации) до новых знаний и опыта, вкладывающимся в себя, своих близких и детей. Ходить в театр - значит вкладываться в своих детей, потому что театр разовьет вашему ребенку эмпатию, научит его сопереживанию, состраданию к другому человеку, разовьет ему вкус, разбудит фантазию, познакомит в одном месте с синтезом разных искусств, обогатит эмоционально. Ходить в театр вам – значит вкладываться в себя самого, потому что вы приобретете уникальный чувственный опыт, расширите рамки культурного бэкграунда, отвлечетесь от повседневных рутинных задач, напитаетесь живой энергией, почерпнете вдохновения, возможно, найдете ответы на ваши сложные и самые важные вопросы. Посещать театр – значит инвестировать в себя. А направлять бюджетные государственные средства на театр – означает инвестировать в духовное и ментальное здоровье нации.



Диляра Батудаева, «Номер один».

Фото: ГРДТ им. Н.А. Бестужева

