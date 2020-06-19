Глава Бурятии: «Мы заново оценили важность работы медиков»

В Улан-Удэ ко Дню медицинского работника наградили лучших представителей профессии

Глава Бурятии Алексей Цыденов принял сегодня участие в церемонии награждения работников здравоохранения и службы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, сообщили в пресс-службе правительства республики.Наград минздрава России и почетных званий удостоены 23 медицинских работника. В торжественной обстановке на театральной площади Улан-Удэ их поздравили с соблюдением санитарных требований.В государственных медицинских организациях День медика отмечают 22636 работников здравоохранения: врачей, средних медицинских работников, санитаров и водителей санитарного транспорта. В службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека трудятся 711 специалистов. И последние три месяца они работают в усиленном режиме.«Сегодня – время, когда мы заново оценили важность и значение работы медиков. Некоторые ваши коллеги вышли на самую длинную и трудную смену в своей жизни. Они находились на работе 100 дней, работая в изоляции с больными новой коронавирусной инфекцией. Работают медики очень интенсивно и при этом в совершенно новых условиях. От души хочу вас поблагодарить, пожелать вам самим здоровья. Чтобы у вас находилось время не только на работу, но и на свою семью, на своих близких», - обратился к медицинским работникам глава Бурятии.В настоящее время в «ковидных» стационарах, в том числе в районах республики, медицинскую помощь больным новой коронавирусной инфекцией оказывают 109 врачей, 266 медсестер и 174 сотрудника из младшего медицинского персонала. В первичном звене здравоохранения с пациентами с COVID-19 работают 377 врачей и 721 медицинская сестра. В службе скорой медицинской помощи в данной работе задействовано свыше 800 работников.«Я хочу поблагодарить за высокую оценку моего труда. Благодарю свою родную поликлинику, моих коллег, с которыми не страшны никакие трудности, - обратилась к собравшимся участковый врач-педиатр детской консультации городской поликлиники №6 Светлана Варфоломеева, удостоенная почетного звания «Заслуженный врач Республики Бурятия».День медицинского работника в этом году будут отмечать 21 июня. Министерство культуры Бурятии проводит праздничные мероприятия на 13 площадках медицинских организаций города. Кроме того, в социальных сетях стартовала акция на лучшую открытку для медиков. В рамках нее каждый житель республики сможет создать открытку, используя рисунки победителей конкурса детских рисунков «Спасибо, доктор!».Фото: egov-buryatia.ru