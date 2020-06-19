В Улан-Удэ пресекли работу опийного наркопритона

Сотрудники наркоконтроля обнаружили его в частной бане



Сотрудники управления наркоконтроля МВД Бурятии в результате оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность наркопритона в Железнодорожном районе. По подозрению в совершении преступления задержан 40-летний местный житель, сообщили в республиканском МВД.



Следствием установлено, что мужчина на протяжении месяца предоставлял помещение для потребления наркотических средств. Он и его знакомые собирались в бане, где изготавливали и употребляли ацетилированный опий. В момент задержания у четырех из шести участников компании л выявлен факт потребления запрещенного вещества. В связи с этим нарушители привлечены к административной ответственности.



С места происшествия изъяты два шприца с наркотиком, посуда для его приготовления, пищевой мак, четыре бутылки растворителя.



Кроме того, в сарае хозяина дома полицейские обнаружили пакет с растительной массой. По заключению экспертизы, коноплей весом более 230 граммов.



Отметим, что подозреваемый нигде не работает, около 15 лет назад привлекался к уголовной ответственности за кражу.



Возбуждены уголовные дела.Ведется следствие. Преступления выявлены в рамках первого этапа операции «Мак», отметили в МВД.



Фото: МВД по Бурятии

