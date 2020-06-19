В Улан-Удэ разработан эффективный стерилизатор воздуха

Приборостроительное объединение внедряет производство «антиковидных» изделий

Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение (У-УППО) разработало прототип плазменного стерилизатора воздуха, который может применяться в детсадах, школах, библиотеках, спортивных залах, магазинах, торговых центрах, банках, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Стерилизатор позволит проводить обеззараживание любых помещений без вредного воздействия на здоровье человека. Жесткий ультрафиолет, высвечиваемый установкой, находится в защищенном корпусе и воздействует только на нагнетаемый вентилятором воздух.В настоящее время установка проходит тестирование специалистами-микробиологами Центра гигиены и эпидемиологии. Специалисты проверяют эффективность работы стерилизатора в «боевых» условиях. Они проводят измерение микрофлоры воздуха до начала работы оборудования и через каждые 30 минут в течение трех часов. В результате тестирования отбирается шесть проб. Первые тесты показали, что аппарат эффективно обеззараживает помещение от вирусов, бактерий, микробов, плесени, дрожжей, грибков и прочих микроорганизмов.«Принцип работы обеззараживателя заключается в прокачивании находящегося в помещении воздуха через прибор, в котором расположена камера стерилизации с плазменным источником внутри в защищенном корпусе, - рассказывает Владимир Лучников, генеральный директор У-УППО, - Во время работы стерилизатора выделяется озон (0,045%) 1% от мощности прибора, что делает его еще более эффективным по сравнению со стандартными, всеми привычным УФ-стерилизаторами. Сейчас перед нами стоит вопрос по поиску оптимального решения горения плазмы.Ожидается, что в течение месяца прототип изделия пройдет все необходимые испытания, в результате будет создан опытный образец. На его основе будет вестись работа по получению разрешительных документов и серийного выпуска изделия.«Стерилизатор нужен везде, где собираются люди, по новым требованиям Роспотребнадзора должны быть обеззараживатели воздуха. Но в магазинах их просто не купишь. Это дефицитный товар. Изделие нашего завода будет иметь доступную цену. По объему прокачиваемого воздуха, по глубине дезинфекции предприятие создало очень конкурентный продукт: функциональный и качественный. По сути, пандемия коронавируса послужила стимулом для развития. Здесь же предприятие наладило ремонт аппаратов искусственной вентиляции легких, несколько аппаратов уже отремонтировали и вернули в систему здравоохранения», - подчеркнул глава Бурятии Алексей Цыденов посетил цеха У-УППО, где ему представили линейку изделий, которые являются актуальными в период пандемии.В числе этих изделий выпускает защитные экраны, которые используются медиками как средство индивидуальной защиты.Фото: egov-buryatia.ru