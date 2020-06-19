Истребители ВВО сопроводили бомбардировщики ВВС США у границ России

Нарушения государственной границы Российской Федерации допущено не было



Дежурными силами по противовоздушной обороне Восточного военного округа над нейтральными водами Охотского моря сегодня обнаружена и взята на сопровождение пара бомбардировщиков В-52Н ВВС США.



На значительном удалении от государственной границы Российской Федерации самолеты ВВС США непрерывно сопровождались российскими средствами контроля.



Для перехвата целей в воздух поднимались истребители Су-30, Су-35 и МиГ-31 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне Восточного военного округа. Нарушения государственной границы Российской Федерации допущено не было, сообщила пресс-служба ВВО.



Полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, без нарушения границ других государств.



Фото: structure.mil.ru

