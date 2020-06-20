В Бурятии зарегистрировано 2549 случаев заражения COVID-19

За сутки число заболевших выросло на 48 человек



По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 часов 20.06.2020 зарегистрировано 2549 (+48) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По г. Улан-Удэ – 1394. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 1642 человека, умерло 17 человек. Проходят лечение в стационарах республики 548 больных, на амбулаторном лечении находятся 342 пациента.



Из 48 новых случаев COVID-19: 7 человек – прибывшие из регионов РФ, 6 человек - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий. Круг контактных лиц составляет 1530 человек, все лабораторно обследованы. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы.



На 8:00 ч. 20 июня в инфекционных стационарах Республики Бурятия с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 548 больных, из них 40 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении на 08.00 ч. 20.06.2020 находится 342 больных COVID-19 с легким течением заболевания.



Всего выздоровели от COVID-19 – 1642 (+40) человек. Всего умерло больных с COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией - 17 человек.



19.06.2020г. в стационаре на ул. Пирогова, умерла от новой коронавирусной инфекции CОVID-19 пациентка 68 лет, страдающая тяжелым заболеванием легких и сопутствующей патологией сердечно сосудистой системы.



19.06.2020г. в стационаре по ул. Солнечная умер пациент 57 лет от коронавирусной инфекции COVID-19, страдающий терминальной хронической почечной недостаточностью, на гемодиализе с 2015г., с сопутствующей тяжелой сердечно-сосудистой патологией, неоднократными ангиопластиками и стентированием коронарных артерий.



В ГБУЗ «РКИБ» в отделении реанимации находятся 6 тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся 6 тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – 3 больных (в том числе старше 65 лет - 2 чел.). В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находится 5 чел., на ИВЛ пациентов нет.



По вопросам профилактики коронавирусной инфекции необходимо обращаться по телефонам 41-24-44, 33-27-50 и 89021 69 35 40



