В Бурятии 21 июня можно будет увидеть солнечное затмение

Редкое астрономическое явление продлится почти два часа



Кольцеобразное - солнечное затмение произойдет в день летнего солнцестояния, 21 июня 2020 года. На небосводе 38 секунд будет сиять «огненное» колечко, но в полной мере им смогут полюбоваться жители Африки, Юго-Восточной Азии в акватории Тихого океана.



- В Бурятии будет видно не колечко, а «кусочек сыра» - Луна закроет 33% солнечного диска, - рассказывает «Номер один» заведующая обсерваторией БГУ Лилия Миронова. - Затмение продлится почти два часа – Солнце начнет «откусываться» в 14.25, а к 16.24 светило вернется к своей форме диска, максимальная фаза случится в 15.26. Солнце в этот день будет высоко над головой в созвездии Близнецов.



Наблюдать затмение можно будет через любой темный фильтр, но не через сварочное стекло и не через закопченное, потому что это опасно для глаз. Лучше взять однородное по цвету стекло – черное, зеленое, синее либо пленку от дискеты, либо рентгеновский снимок.



Если завтра день выдастся жарким и солнечным, то затмение будет видно особенно отчетливо. В дождливую погоду заход луны на солнце почти не будет видно.



По словам Лилии Мироновой, в 2020 году произойдет шесть затмений – два солнечных и четыре лунных, но мы в Бурятии увидим только четыре - одно солнечное и три лунных.



Фото: Pixabay.com

