В Бурятии на доплаты медикам из федерального бюджета выделено 284,4 миллиона рублей

За круглосуточную работу медикам доплатили 19 миллионов рублей



Благодаря президентским мерам поддержки, в качестве доплаты врачам и сотрудникам медорганизаций было выделено из федерального бюджета 284,8 млн. рублей для 5376 медработников Бурятии. Из регионального бюджета 1305 медработникам выплачено 19,9 млн. рублей. За круглосуточную работу перечислены выплаты 854 медработникам на сумму 19 млн. рублей.



Кроме того, 1413 работников в 20 учреждениях соцобслуживания Бурятии получили доплату за работу в режиме «тотальной изоляции». На выплаты из федерального бюджета направлено 46,6 млн. рублей.



Однако все ли медики в Бурятии получили обещанные «ковидные» выплаты в полном объеме и есть ли жалобы от медиков, не получивших обещанные выплаты? В пресс-службе Минздрава Бурятии на этот вопрос нам так и не ответили.



Напомним, в свое время жалобами врачей Бурятии на низкие выплаты за работу с пациентами с COVID-19 заинтересовался Следственный комитет.



Как известно, президент страны Владимир Путин поручил всем регионам доплачивать медикам за работу с «опасными» пациентами. Суммы выплат должны варьироваться от 25 до 80 тыс. рублей. Однако в Бурятии, как и в целом по стране, далеко не все получали обещанные «путинские» надбавки.



Выяснилось, что выплаты, согласно Постановлению Правительства №415, должны начисляться всем. Но в последовавших разъяснениях Минздрава речь шла о выплатах только тем, кто работает с ковидными пациентами, диагноз которых подтвержден лабораторно.



Одними из пострадавших от бюрократических проволочек в республике стали сотрудники Станции скорой медицинской помощи в Улан-Удэ. Отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Бурятия начал доследственную проверку.



Отметим, что положенные выплаты сотрудники Станции скорой медицинской помощи, а это порядка 600 человек, получили в ночь с 16 на 17 мая.



Фото: Pixabay.com



