В Улан-Удэ более тысячи военнослужащих примут участие в военном параде

В Бурятии готовятся к 75-ой годовщине Победы

На военном параде соединений и воинских частей Восточного военного округа, посвященном 75-й годовщине Победы, который состоится 24 июня в городе Улан-Удэ (Республика Бурятия), примет участие более 1,2 тысячи военнослужащих.В текущем году впервые к военному параду привлечена авиация, в частности, высокоманевренные истребители Су-30. Летный состав, пара сверхманевренных самолетов отработают элементы групповой слётанности в составе звеньев и пар, после чего выполнят пролет на сокращённых дистанциях с минимальными интервалами над центральной площадью Улан-Удэ.Впервые в составе механизированной колонны на площади Советов пройдут бронеавтомобили «Тигр» и легендарный танк «Т-34», восстановленный специалистами ремонтно-восстановительного батальона. Всего будет задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники соединений и воинских частей ВВО.Помимо этого по главной площади республиканской столицы пройдут бронетранспортеры БТР-80, боевые разведывательные дозорные машины БРДМ-2 РХ, армейский мотовездеход АМ-1, боевая машина с противотанковым комплексом «Конкурс», ствольная буксируемая артиллерия (122-мм гаубицы Д-30), КамАЗ-5350 с зенитной установкой ЗУ-23-2, пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Ураган».Как сообщает начальник пресс-службы Восточного военного округа полковник Александр Гордеев, при подготовке к проведению торжественных мероприятий проводится комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты проводят дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств. Все участники тренировок находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Тренировки проводятся в средствах индивидуальной защиты.