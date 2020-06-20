В Бурятии обследовали качество воды в местах купания

Результаты обескураживают







Управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия проводится еженедельный мониторинг качества воды водоемов, почвы зон рекреаций, расположенных в черте населенных мест, используемых населением для купания и отдыха.



На 15.06.2020 г. обследовано 42 водных объекта в местах купания и отдыха населения. Исследовано 126 проб воды водных объектов на санитарно-химические показатели, на микробиологические – 144 пробы, паразитологические – 125 проб, вирусологические– 5 проб. Из них не соответствовали 42,9 % проб воды по санитарно-химическим показателям, 11,8 % по микробиологическим показателям. По паразитогическим и вирусологическим показателям все пробы соответствовали гигиеническим нормативам.



По результатам лабораторных исследований установлено превышение гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям:



- оз. Байкал в с. Горячинск в месте впадения ручья Горячий в оз. Байкал по уровню аммиака, железа, ХПК;

- оз. Котокель в с. Черемушки и Ярцы по показателям рН, БПК5, аммиака, железа;

- р. Модонкуль в г. Закаменск по уровню марганца;

- оз. Хонхолойское в с. Хонхолой, р. Хилок в с. Узкий Луг, р. Селенга в с. Тарбагатай и г. Улан-Удэ, оз. Сосновое в с. Сосновоозерск, р. Уда в с. Усть-Эгита и г. Улан-Удэ по уровню железа

- р. Кяхтинка в г. Кяхта по уровню аммиака, нитратов, БПК5, ХПК, перманганатной окисляемости;

- р. Селенга в Сотниково по показателю БПК5, уровню полифосфатов, аммиака, ХПК.



Превышение гигиенических нормативов по микробиологическим показателям зарегистрировано в воде р. Желтура в с. Желтура, р. Джида в с. Петропавловка и г. Закаменск, р. Модонкуль в г. Закаменск, оз. Хонхолойское в с. Хонхолой, р. Хилок в с. Подлопатки, р. Бичурска в с. Бичура, р.Кяхтинка в г. Кяхта, р. Селенга в с. Сотниково.



Исследовано 15 проб почвы в местах купания на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические показатели. Превышения по микробиологическим показателям обнаружены в пробе, отобранной вблизи оз. Торма в с. Хурумша.



Превышения гигиенических нормативов в воде водных объектов и почве в местах купания свидетельствуют об антропогенном загрязнении, купание в вышеуказанных водоемах может являться фактором риска возникновения и распространения инфекционных заболеваний.



Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия предупреждает, что купание, занятия спортом и отдых на водоемах, не имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение, а также не отвечающих санитарным правилам и нормативам, опасно для здоровья.



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