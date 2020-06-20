Благодаря «дальневосточной» субсидии Улан-Удэ закупит 24 автобуса

В Бурятии будут профинансированы 16 объектов после перераспределения финансирования, связанного с коронавирусом

Ограничительные меры, связанные с распространением коронавируса, оказали влияние на развитие социальной инфраструктуры в Дальневосточном федеральном округе. «Есть ряд сдвижек по строительству объектов. Мы должны принять это во внимание и скорректировать работу так, чтобы бюджетные средства расходовались максимально эффективно», - заявил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Он провел заседание президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов доложил, что по поручению вице-премьера РФ минвостокразвития совместно с регионами проведен анализ рисков реализации мероприятий в 2020 году и подготовлены предложения по перераспределению финансирования. В Бурятии на перераспределенные средства будет закуплено дополнительное оборудование для медицинских организаций, сообщили в пресс-службе правительства республики.Кроме того, одобрено проведение 16 новых мероприятий. Это строительство детского сада в Кяхте, дома культуры в селе Нестерово, регионального центра единоборств в Улан-Удэ; капитальный ремонт школы №35 в Улан-Удэ и школы в поселке Наушки, домов культуры в улусе Хойто-Гол и селе Шимки, центра помощи детям «Звездный» в селе Баргузин, северобайкальского социально-реабилитационного центра. Будут приобретены здания для Центра занятости населения и врачебной амбулатории городской поликлиники №1 в Улан-Удэ, дома культуры села Ильинка, котельной в селе Новая Брянь, модульной котельной в селе Петропавловка. Регион закупит 24 автобуса: два автобуса в Муйский район и 22 автобуса в Улан-Удэ.По мнению Юрия Трутнева, главам регионов необходимо больше внимания уделять вопросам благоустройства городских пространств. «Практически во всех регионах ДФО, где прошли совещания по развитию социальной инфраструктуры, поднимались вопросы внешнего облика и благоустройства городов и поселений. Но особенно это касалось состояния столиц субъектов. В первую очередь это связано с созданием новых микрорайонов. Нужно, чтобы они создавали единый ансамбль, вписывались в уже существующий ландшафт. Мы ждем от регионов таких заявок на получение «Единой субсидии». Надо строить красивые дома, формировать комфортные городские пространства, развивать территории, чтобы людям было приятно приходить с работы домой», - заметил он.Подводя итоги совещания, вице-премьер обратил внимание на необходимость осуществления жесткого контроля со стороны губернаторов за эффективным использованием федеральных средств, предоставляемых минвостокразвития России в рамках «Единой субсидии», и качеством работы строительного комплекса.Фото: minvr.ru