В Бурятии на сельского рыбака возбудили уголовное дело

Его ждет жесткое наказание за незаконный вылов 16 хвостов рыбы



Утром 19 июня участковый уполномоченный полиции в ходе операции «Путина» на берегу реки Баргузин, неподалеку от с. Сухая, задержал 33-летнего жителя п. Онохой Заиграевского района, осуществившего незаконный вылов рыбы.



У мужчины изъяты 7 лещей, 4 карася, 3 сазана, щука и сом, а также рыбацкая сеть. Ущерб составил более 18 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации. Отметим, преступления такого рода наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.



Как сообщают в пресс-службе МВД по РБ, преступление раскрыто в рамках операции «Путина», направленной на обеспечение сохранности водных биоресурсов в нерестовый период и усиление борьбы с незаконным выловом рыбы. Первый ее этап продлится до 30 июня.



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