Прошло два года со дня смерти Сергея Шапхаева

Принципиальный эколог посвятил свою жизнь защите Байкальской экосистемы
Прошло ровно два года со дня смерти Сергея Герасимовича Шапхаева, - основного разработчика Закона "Об охране озера Байкал". Он умер 20 июня 2018 года в возрасте 70 лет.
Последние годы жизни Сергей Герасимович посвящал экологии, защите Байкальской экосистемы, внеся в это дело свой личный, неоценимый вклад.
Для справки: Сергей Шапхаев - директор неправительственной экологической организации «Бурятское региональное объединение по Байкалу», член партии «Яблоко», известный эколог, сопредседатель общероссийской общественной организации «Социально-Экологический Союз». Доцент, кандидат физико-математических наук. Награжден международной экологической премией журнала «Conde Naste» в 2005 году, признан «Зеленым человеком года в России» по версии российской газеты «Зеленый мир» в 2006 году, стал первым лауреатом экологической премии им. эколога Миши Джонса, учрежденной Тихоокеанским центром окружающей среды (Сан-Франциско, США) в 2009
Фото: "Номер один".
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