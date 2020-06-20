20.06.2020
Прошло два года со дня смерти Сергея Шапхаева

Прошло два года со дня смерти Сергея Шапхаева

Принципиальный эколог посвятил свою жизнь защите Байкальской экосистемы

Прошло ровно два года со дня смерти Сергея Герасимовича Шапхаева, - основного разработчика Закона "Об охране озера Байкал". Он умер 20 июня 2018 года в возрасте 70 лет. 

Последние годы жизни Сергей Герасимович посвящал экологии, защите Байкальской экосистемы, внеся в это дело свой личный, неоценимый вклад. 

Для справки: Сергей Шапхаев - директор неправительственной экологической организации «Бурятское региональное объединение по Байкалу», член партии «Яблоко», известный эколог, сопредседатель общероссийской общественной организации «Социально-Экологический Союз». Доцент, кандидат физико-математических наук. Награжден международной экологической премией журнала «Conde Naste» в 2005 году, признан «Зеленым человеком года в России» по версии российской газеты «Зеленый мир» в 2006 году, стал первым лауреатом экологической премии им. эколога Миши Джонса, учрежденной Тихоокеанским центром окружающей среды (Сан-Франциско, США) в 2009

Фото: "Номер один". 
Общество
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