Глава Бурятии поздравил «1019-й военный ремонтный завод» с юбилеем

В 2020 году предприятие планирует увеличить среднюю зарплату до уровня не менее 53 тысячи рублей



Глава Бурятии Алексей Цыденов в режиме видеоконференции поздравил коллектив АО «1019-й военный ремонтный завод» с 60-летием со дня образования предприятия, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«Вы не только для республики, но и для всей страны делаете большое дело: поддерживаете работоспособность оборонного щита страны. Желаю, чтобы у вас всегда были заказы. На этот и следующий годы они есть - чтобы так было постоянно. Чтобы у всех работников предприятия было крепкое здоровье, чтобы все в жизни было стабильно, как на работе, так и дома», - обратился к работникам предприятия Алексей Цыденов.



«От имени коллектива и от себя лично хочу поблагодарить вас и правительство Бурятии за поддержку нашего предприятия. Этот праздник - один из самых волнующих и торжественных мероприятий для нашего коллектива. Все лучшее, что создано предприятием – это результат добросовестной работы нашего коллектива. Тех, кто отдает свой талант и мастерство, знания и опыт для приумножения достижений и славы нашего завода», - сказал в ответном слове директор завода. Олег Поносов.



В честь юбилея состоялась церемония вручения наград лучшим работникам предприятия.



АО «1019 военный ремонтный завод» занимается капитальным ремонтом и обслуживанием вооружения, военной и специальной техники. Численность персонала завода составляет 428 человек, в течение 2020 года был принят на работу еще 31 человек. Средняя заработная плата за 2019 год составляла 49,9 тысячи рублей, в 2020 году предприятие планирует увеличить ее до уровня не менее 53 тысячи рублей.



Фото: egov-buryatia.ru

