В Улан-Удэ на несколько дней изменят схему движения четырех маршрутов

Это связано с ремонтом автодороги по ул. Жердева и закрытием участка от ул. Дарханской до ул. Сахьяновой

Автобусы маршрутов № 21, 29, 30 будут следовать в объезд закрытого для движения участка по ул. Жердева через ул. Ключевскую, ул. Сахьяновой, далее - по утвержденной схеме.Автобусы № 27 будут объезжать закрытый участок по ул. Жердева через ул. Дарханскую, ул. Ключевскую, ул. Сахьяновой, далее - по утвержденной схеме.Остановки общественного транспорта «Выстрел» и «Гипермаркет «Смит» на период работ исключаются из пути следования указанных маршрутов.Добавим, что ремонт дороги по ул. Жердева проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В случае ухудшения погодных условий сроки выполнения ремонтных работ будут продлены.Фото: "Номер один"