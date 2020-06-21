Жители Бурятии наблюдают солнечное затмение

В ближайшие минуты оно достигнет своего пика



Напомним, кольцеобразное - солнечное затмение произойдет в день летнего солнцестояния, 21 июня 2020 года. На небосводе 38 секунд будет сиять «огненное» колечко, но в полной мере им смогут полюбоваться жители Африки, Юго-Восточной Азии в акватории Тихого океана.



- В Бурятии будет видно не колечко, а «кусочек сыра» - Луна закроет 33% солнечного диска, - рассказывает «Номер один» заведующая обсерваторией БГУ Лилия Миронова. - Затмение продлится почти два часа – Солнце начнет «откусываться» в 14.25, а к 16.24 светило вернется к своей форме диска, максимальная фаза случится в 15.26. Солнце в этот день будет высоко над головой в созвездии Близнецов.



Наблюдать необычное явление можно прямо сейчас.



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