Успешно завершили лечение и выписались из больниц 1714 человек



В Бурятии общее число случаев заражения коронавирусом достигло 2634. Это на 43 больше, чем было в воскресенье. Из них в Улан-Удэ – 1441 случай. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 1714 человек, умерли 18 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 43 новых случаев COVID-19: один человек – прибывший из регионов РФ, девять человек - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, пять человек – обследованы в рамках мониторинга за внебольничными пневмониями, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19



Круг контактных лиц составляет 1574 человека, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 549 больных, из них 36 детей. Состояние детей удовлетворительное.



На амбулаторном лечении - 353 больных COVID-19 с легким течением заболевания.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся семь тяжелых взрослых пациента с COVID-19, на ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации - пять тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – двое больных (один старше 65 лет). В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находится пять человек, на ИВЛ больных нет.



В пяти обсерваторах находятся 74 человека.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1913 человек, с нарастающим итогом – от 149 618 человек. Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве.



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