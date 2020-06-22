В Улан-Удэ застройщик нарушил права дольщиков

В 113 договоров были включены условия, ухудшающие положение дольщиков



В Улан-Удэ прокуратура Октябрьского района выявила нарушение федерального закона «Об участии в долевом строительстве» в деятельности застройщика многоквартирного дома по улице Хахалова.

Установлено, что в 113 договоров участия в долевом строительстве многоквартирного дома застройщик включил условия, ухудшающие положение дольщиков.



Так, договорами предусматривалось, что если объект построен заказчиком с отступлениями от условий договора, приведшими к существенному ухудшению его качества, участник долевого строительства вправе потребовать от застройщика безвозмездное устранение недостатков.



В силу же федерального закона, участник долевого строительства по своему выбору вправе потребовать от застройщика, как безвозмездное устранение недостатков, так и соразмерное уменьшение цены договора или возмещение своих расходов на устранение недостатков.



Прокурор района внес представление руководителю строительной организации, которое удовлетворено. По постановлению прокурора исполнительный директор застройщика привлечен к административной ответственности по статье 14.8 КоАП РФ (включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, установленные законодательством о защите прав потребителей), ему назначен штраф, сообщили в прокуратуре Бурятии.



Фото: «Номер один»

