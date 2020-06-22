22.06.2020
В Бурятии внедорожник сбил 17-летнего мотоциклиста

В Бурятии внедорожник сбил 17-летнего мотоциклиста

Юный байкер не имел прав, однако правила нарушил водитель джипа

Мотоциклист без прав пострадал в столкновении с  «Тойота Рав 4» в селе Ильинка Прибайкальского района Бурятии. ДТП произошло вчера около  00:10. По предварительной версии при совершении поворота водитель внедорожника не предоставил преимущества в движении мотоциклу «ИЖ» под управлением 17-летнего водителя.

Юноша госпитализирован в медицинское учреждение, сообщили в республиканской ГИБДД.

За минувшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 17 аварий    с механическими повреждениями, в том числе два ДТП  в которых пострадало два  человека.

Вчера на территории республики инспекторами ДПС выявлено 406  нарушения ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 23 водителя с признаками опьянения из них шестеро  за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения в течение года, им грозит уголовная ответственность.  

Фото: pixabay.com

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