В Бурятии внедорожник сбил 17-летнего мотоциклиста

Юный байкер не имел прав, однако правила нарушил водитель джипа



Мотоциклист без прав пострадал в столкновении с «Тойота Рав 4» в селе Ильинка Прибайкальского района Бурятии. ДТП произошло вчера около 00:10. По предварительной версии при совершении поворота водитель внедорожника не предоставил преимущества в движении мотоциклу «ИЖ» под управлением 17-летнего водителя.



Юноша госпитализирован в медицинское учреждение, сообщили в республиканской ГИБДД.



За минувшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 17 аварий с механическими повреждениями, в том числе два ДТП в которых пострадало два человека.



Вчера на территории республики инспекторами ДПС выявлено 406 нарушения ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 23 водителя с признаками опьянения из них шестеро за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения в течение года, им грозит уголовная ответственность.



Фото: pixabay.com



