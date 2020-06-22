22.06.2020
Монголия отправила «гуманитарку» в США

Монголия отправила «гуманитарку» в США

60 тысяч медицинских защитных костюмов передаются в штаты Аризона и Невада

Вылетевший вчера самолет авиакомпании МИАТ по маршруту Улан-Батор-Сиэтл с гуманитарной помощью «Расстояние дружбе не помеха» приземлился сегодня в аэропорту американского города Сиэтл. После посадки самолета посол Монголии в США Ё.Отгонбаяр официально вручил 60 тысяч медицинских защитных костюмов начальнику 10-го регионального центра Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) М.О.Хэйрду.

Об этом сообщает МОНЦАМЭ со ссылкой на посольство Монголии в США. FEMA распределит и отправит индивидуальные средства защиты от народа Монголии в штаты Аризона и Невада в ближайшем времени.

Фото: montsame.mn
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