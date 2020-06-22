В Бурятии подорожали некоторые стройматериалы

Колебания связаны с сезонным изменением цен, которое также приводит к удешевлению части ассортимента



В Бурятии за месяц цены на строительные материалы выросли в среднем до 8%. Подорожали цемент, теплоизоляционные и кровельные материалы, пиломатериалы, профлист, изделия из оцинкованной стали, внутренние двери. Удорожание связано с сезонным изменением цен, сообщает минстрой республики.



Строительное ведомство совместно с Центром ценообразования проанализировали изменение стоимости на строительные материалы за май текущего года. Цены, в сравнении с предыдущим месяцем, выросли до 8%. Например, на цемент - на 6,2 %, на пиломатериалы, окна ПВХ – на 5%, на отделочные материалы – от 7%, на двери – на 8%, на теплоизоляционные и кровельные материалы, на профлист и изделия из оцинкованной стали на 1,8%.



А вот цена на кирпич, к примеру, напротив, стала меньше на 2,5% за счет сезонных скидок. Строительный раствор подешевел на целых 10% за счет отсутствия в его составе противоморозной добавки.

Без изменения остались цены на бетон, плиты перекрытия, стеновые панели, металлоконструкции и электрооборудование.



Прогнозируемый дефицит материалов иностранного производства, связанный с остановкой заводов в Китае, в настоящее время не отразился на ценовой политике местных поставщиков.



Напомним, 5 марта при Управлении государственной экспертизы Республики Бурятия создан отдел ценообразования и сметного нормирования. Основными функциями отдела являются мониторинг цен строительных ресурсов, расчет индексов изменения сметной стоимости строительства на основании существующих ресурсно-технологических моделей. Также его специалисты формируют информационно-нормативную базу по ценообразованию в строительстве и осуществляют консультационные работы.



Центр в своей работе взаимодействует с местными органами статистики и ценообразования, управлением государственной экспертизы, производителями (поставщиками) строительных материалов, конструкций и изделий, посредниками и поставщиками из других регионов, а также иными организациями, влияющими на ценообразующие факторы в регионе, с центрами по ценообразованию в строительстве в других регионах.



По поручению президента России Владимира Путина такие центры открываются на всей территории России.



Фото: «Номер один»

