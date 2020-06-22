В Улан-Удэ ищут 58-летнего мужчину

В начале мая он ушел из дома в СНТ «Строитель» и до сих пор не вернулся

Полицейские разыскивают 58-летнего жителя Улан-Удэ Юрия Сухорукова. В начале мая мужчина ушел из дома в СНТ «Строитель», и до сих пор не вернулся. Мужчина родом из Хоринского района, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.Приметы: европейской внешности, на вид около 60 лет, худощавого телосложения, рост около 175 см, волосы светлые, короткие, имеется залысина, глаза серо-зеленые.Был одет: рабочий костюм черного цвета.При наличии какой-либо информации о данном гражданине либо его местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам:Фото: pixabay.com и МВД по Бурятии