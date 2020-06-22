В Улан-Удэ ищут 58-летнего мужчину

В начале мая он ушел из дома в СНТ «Строитель» и до сих пор не вернулся
Полицейские разыскивают 58-летнего жителя Улан-Удэ Юрия Сухорукова. В начале мая мужчина ушел из дома в СНТ «Строитель», и до сих пор не вернулся. Мужчина родом из Хоринского района, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Приметы: европейской внешности, на вид около 60 лет, худощавого телосложения, рост около 175 см, волосы светлые, короткие, имеется залысина, глаза серо-зеленые.
Был одет: рабочий костюм черного цвета.
При наличии какой-либо информации о данном гражданине либо его местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(924)555-97-55, 8(964)406-96-02, 8(924)011-13-11, 8(3012)43-02-02 или 102 (112).
Фото: pixabay.com и МВД по Бурятии
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