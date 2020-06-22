Больше 70 случаев COVID-19 выявлено в Забайкалье за сутки

Общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 2667







В Забайкальском крае сегодня число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 2667 человек, 71 за последние сутки, сообщает официальный краевой портал.



Вылечились и выписаны из медучреждений 1467 человек, 21 за последние сутки. Число летальных исходов за сутки не зарегистрировано и осталось прежним – 40 человек умерших.



Заболевание зарегистрировано в Чите и Акшинском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Нерчинско-Заводском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском, Каларском, Кыринском и Приаргунском районах края.



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