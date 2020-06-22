В Бурятии по поправкам в Конституцию голосуют в отдаленных районах

В голосовании приняли участие 17% жителей труднодоступной сельской глубинки



В Бурятии на утро 22 июня 17 процентов жителей девяти отдаленных районов приняли досрочное участие в общероссийском голосовании по внесению изменений в Основной Закон страны. Голосование в труднодоступныхрайонах началось с 15 июня с соблюдением максимальных мер «антиковидной» безопасности, сообщает пресс-служба правительства республики.



«До дня общероссийского голосования осталось 10 дней. Но уже около 800 человек в труднодоступных местах республики приняли участие в голосовании. Все сотрудники избирательных комиссий и наблюдатели проходят обязательное тестирование на коронавирус перед вылетом в труднодоступные местности, а также они обеспечивают каждого голосующего средствами индивидуальной защиты», - рассказал председатель избирательной комиссии республики Дмитрий Ивайловский.



Он отметил, что сегодня заканчивается прием заявлений через МФЦ от граждан, принявших решение проголосовать по месту нахождения. Также, на сегодняшний день в избирательные комиссии поступило 39 тысяч заявлений от жителей республики, желающих проголосовать вне помещений.



«Подача заявлений на голосование по месту нахождения в МФЦ завершается, однако жители могут воспользоваться данным правом, обратившись в избирательные комиссии. Граждане, подавшие заявления на голосование вне помещений также будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, во все районы они уже поступили. Мы постоянно получаем информацию от минздрава республики по заболевшим, контактным лицам и очагам распространения коронавирусной инфекции, во всех случаях будут задействованы медицинские бригады», - сказал Дмитрий Ивайловский.



Отметим, что в учреждениях здравоохранения и обсерваторах, где будут открыты временные участковые избирательные комиссии, члены комиссий - только из числа медицинского персонала. При этом данные в территориальные избирательные комиссии оттуда будут поступать бесконтактно через электронные каналы связи.



Фото: «Номер один»

