В Улан-Удэ затягивается ликвидация последствий ливня

Стихия сильно навредила «сотым» кварталам столицы Бурятии



Мощный ливень, который прошел по Улан-Удэ и пригородным района республики, наиболее серьезно ударил по юго-западу столицы Бурятии. Там размыло целый ряд дорог и проездов. Как сообщил Владимир Соснин, зампред Комитета городского хозяйства, мэрия оперативно отреагировала на ситуацию. Были немедленно начаты действия по ликвидации дорожных проблем.



Бригады ремонтников работали всю ночь – завозили бутовый камень, щебень, грунт для восстановления дорожного полотна. В целом понадобится до пяти тысяч кубометров стройматериала. Больше всего пострадала улица Ченкирова. Там работы продлятся около недели. Остальные места размывов обещают обустроить в течение сегодняшнего дня.



Для того, чтобы в рабочий день жители «сотых» кварталов могли выехать на работу, вернуться потом домой, сделали объездную дорогу. К утру понедельника она было готова – возможно, не такая удобная, как привычные дороги, но все равно она позволяет автомобилистам передвигаться.



Фото: ulan-ude-info.ru

