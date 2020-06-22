22.06.2020
В Улан-Удэ раскрыто разбойное нападение на продуктовый магазин

В Улан-Удэ раскрыто разбойное нападение на продуктовый магазин

Один из злоумышленников, оказавшийся рецидивистом, задержан, поиски второго ведутся

В Улан-Удэ 21 июня в отдел полиции поступила информация  о разбойном нападении на продуктовый магазин. Двое неизвестных ночью зашли в круглосуточную торговую точку и под угрозой физической расправы похитили из кассы 10 тысяч рублей. Также злоумышленники сложили в пакет и забрали спиртное, сигареты и продукты питания.

После того, как они скрылись, женщина-продавец нажала кнопку тревожной сигнализации (подозреваемые пытались вывести ее из строя, но не смогли). В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали одного из злоумышленников  – ранее неоднократно судимого 40-летнего горожанина.

На его счету кражи, в том числе, квартирные, грабежи, угоны и мошенничество. Кроме того, в настоящее время он привлекается к уголовной ответственности за имущественное преступление в Забайкальском крае. Полицейские  устанавливают личность  и ведут розыск соучастника преступления.
Возбуждено уголовное дело.  Следствие продолжается.

Фото: «Номер один»
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