В Улан-Удэ раскрыто разбойное нападение на продуктовый магазин

Один из злоумышленников, оказавшийся рецидивистом, задержан, поиски второго ведутся



В Улан-Удэ 21 июня в отдел полиции поступила информация о разбойном нападении на продуктовый магазин. Двое неизвестных ночью зашли в круглосуточную торговую точку и под угрозой физической расправы похитили из кассы 10 тысяч рублей. Также злоумышленники сложили в пакет и забрали спиртное, сигареты и продукты питания.



После того, как они скрылись, женщина-продавец нажала кнопку тревожной сигнализации (подозреваемые пытались вывести ее из строя, но не смогли). В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали одного из злоумышленников – ранее неоднократно судимого 40-летнего горожанина.



На его счету кражи, в том числе, квартирные, грабежи, угоны и мошенничество. Кроме того, в настоящее время он привлекается к уголовной ответственности за имущественное преступление в Забайкальском крае. Полицейские устанавливают личность и ведут розыск соучастника преступления.

Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.



Фото: «Номер один»

